calcioweb.eu

: #Napoli, #Maradona Jr: '#Ancelotti? Mi colpisce la sua tranquillità' - CalcioWeb : #Napoli, #Maradona Jr: '#Ancelotti? Mi colpisce la sua tranquillità' - RafAuriemma : #Maradona Jr.: “#Napoli, contro la #StellaRossa devi vincere. C’è una cosa che mi ha colpito di #Ancelotti' #SGLR - _SiGonfiaLaRete : #Maradona Jr.: “#Napoli, contro la #StellaRossa devi vincere. C’è una cosa che mi ha colpito di #Ancelotti' #SGLR -

(Di lunedì 17 settembre 2018) “Insigne ha la qualità per giocare dietro le punte e l’esperimento è ben riuscito, per cui credo che sarà riproposto. Di Ancelotti mi ha colpito il suo essere tranquillo: ha tanta esperienza e parla molto con i calciatori instaurando con loro un bel rapporto“. Così, ai microfoni di Radio Marte, Diegojunior. “Dopo i 6 gol incassati dal, la fase difensiva è stata registrata e contro la Fiorentina si è visto” – ha aggiunto il figlio del Pibe de Oro, che conclude mettendo in guardia gli azzurri in vista dell’esordio europeo: “Contro la Stella Rossa ilè obbligato a vincere perché è un girone difficilissimo e se vuole qualche chance di andare avanti deve iniziare col piede giusto“. L'articoloJr: “Ancelotti? Mila sua tranquillità” CalcioWeb.