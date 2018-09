Napoli | i convocati per la Stella Rossa | c' è anche Meret

Lista Champions League 2019/ Nomi convocati di Juventus - Roma - Napoli e Inter : le esclusioni eccellenti : Lista Champions League 2019, le ultime notizie. I Nomi dei convocati di Juventus, Roma, Napoli e Inter: le esclusioni eccellenti delle quattro italiane(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Lazio - i convocati per il match con il Napoli : tanti volti nuovi nella rosa biancoceleste : Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match con il Napoli, in programma questa sera all’Olimpico L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Napoli allo Stadio Olimpico. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace. Centrocampisti: Badelj, Cataldi, ...

Napoli - i convocati per la tournèe in Europa : L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea. Gli azzurri partono oggi per Dublino dove sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole, di seguito incontreranno il Borussia Dortmund a San Gallo martedì 7 agosto e infine il Wolfsburg in Germania sabato 11 agosto. Questo l’elenco. Portieri: Karnezis, Contini e Marfella; difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, ...