Napoli est - spari davanti la casa del boss Rinaldi : 'È la risposta dei Mazzarella' : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all'interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando alle ...

Napoli - Ancelotti chiaro : “chi non recupera resta fuori” : “Sulla formazione deciderò stasera, devo osservare bene chi ha giocato sabato, perché abbiamo bisogno di una squadra fresca, visto che domani i ritmi saranno alti”. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Stella Rossa. “Dobbiamo valutare bene come stanno i giocatori – ha spiegato -. Anche perché, sabato contro la Fiorentina faceva molto ...

Champions League - si parte : Spalletti ha voglia di riscatto - Allegri senza pressioni. Roma e Napoli a testa alta : Champions League- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Champions League. Inter chiamata al difficilissimo ostacolo targato Tottenham. Spalletti ha già voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta contro il Parma: “I risultati non sono buoni ma non c’è confusione. Gli inglesi hanno fisicità, tecnica e velocità, Kane sta bene ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. […] L'articolo Champions League, si parte: Spalletti ...

Perde un portafoglio con dentro 13mila euro a Napoli : un ristoratore lo trova e lo restituisce : Aeroporto di Napoli Capodichino: una turista, per ingannare il tempo in attesa del volo successivo decide di andare a pranzo da Giappo, ristorante di una catena creata da Enrico Schettino. Consumato il pranzo si alza e va verso il suo aereo. Poco dopo si renderà conto di aver smarrito il portafoglio, contenente 13mila euro. Una disavventura con un lieto fine: l'intera somma le è stata restituita. A raccontare il fatto è il ...

Napoli - parcheggiatore abusivo minaccia automobilista : arrestato - : L'uomo, un 59enne, ha chiesto al proprietario di una vettura tre euro. Dopo un primo rifiuto ha risposto che, senza il pagamento, avrebbe danneggiato o fatto sparire la macchina

Napoli - esplosione ai Quartieri Spagnoli : una donna estratta viva - si cercano altre persone : Un'esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sarebbe scoppiata una bombola di gas, o una caldaia, in...

Perde 13 mila euro a Napoli : il ristoratore li trova e li restituisce : 'Mi scusi, ho perso un borsello da lei con dentro 500 euro, per caso l'ha trovato?'. È iniziata così la conversazione via chat tra Enrico Schettino, titolare dei ristoranti Giappo, ed una turista ...

'Siete ancora in spiaggia?' : Ancelotti leader 'poco' calmo di questo Napoli : La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato a Carlo Ancelotti durante il match contro la Fiorentina : 'Valutazioni che l'hanno spinto ad alzare la voce in un paio di occasioni, sabato sera, quando la squadra non ...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Insigne - 'primo bacio' da Ancelotti e nuovo ruolo nel Napoli : da esterno ad attaccante : Un episodio che ha scatenato il mondo-Napoli. Nelle ultime due settimane si era parlato di litigi, musi lunghi, ipotesi di malumori dovuti al rapporto tra i due . Niente di tutto ciò. Perché oggi " ...

Napoli - apre il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare : 'Questo è un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie [VIDEO] dal settore della sanita'. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato ...

Fiorentina - Pioli : 'Abbiamo tenuto testa al Napoli - ma potevamo essere più precisi e pericolosi' : Una sconfitta, quella contro il Napoli al San Paolo, che lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina è soddisfatto nel complesso della prestazione, ma non nasconde di avere ...