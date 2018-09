Napoli | arriva l' ufficiale per lo sfratto | esplode la casa | muore una donna | gravi i figli

Napoli - più studenti che aule : gita al mare con i prof/ Ultime notizie Liceo Sannazaro : arrivano gli ispettori : Napoli, più studenti che aule: gita al mare con i prof. Ultime notizie Liceo Sannazaro, lunedì arrivano gli ispettori: la preside, "attività sportive"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:13:00 GMT)

Riscatto Napoli - vittoria con la Fiorentina a 1.62. Ronaldo - arriva il primo gol : a 1.40 la rete al Sassuolo. Su Sisal Matchpoint si punta anche su come segnerà CR7 : Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla prima vittoria stagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint ...

Calcio e basket 'camminato' arrivano a Napoli con il Panathlon : ... approvato nell'ambito della EWOS 2018 Beactive-Settimana Europea dello Sport. Il convegno è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il Circolo Posillipo. Interventi dell'ex arbitro ...

Napoli - arriva l’esito della visita di Chiriches : che botta per il club azzurro : Il Napoli perde per quasi tutta la stagione Vlad Chiriches, rottura del crociato per il difensore romeno Il Napoli dovrà fare a meno di Vlad Chiriches per almeno sei mesi, rottura del crociato anteriore sinistro confermata per il difensore romeno, visitato oggi a Villa Stuart dal prof. Mariani. Infortunatosi nel match tra Romania e Montenegro, il giocatore è uscito dopo mezz’ora temendo già un brutto infortunio. Il controllo di oggi ...

Serie A - bene Juventus e Napoli su Sisal Matchpoint. Arrivano i primi 3 punti per Inter e Lazio : La Juventus va a Parma nella terza di campionato alla ricerca del tris di vittorie. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno, dall’altra parte i ducali, fermi a 1 punto in classifica, cercano il primo successo della stagione. Una specie di mission impossibile contro la Juventus, sono pochi infatti i dubbi sulla vittoria degli uomini di Allegri che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, vale appena 1.18. Il blitz dei gialloblù sarebbe ...

Napoli - Allan : "E' arrivato il momento di vincere" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il brasiliano sogna una convocazione dal suo Brasile ed elogia Ancelotti: ''Ci dà tanta serenità in allenamento''

Napoli - Allan : 'E' arrivato il momento di vincere qualcosa. E voglio la Nazionale' : Ha iniziato così come aveva finito. L'anno scorso le presenze per Allan sono state 50, considerando campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Con Ancelotti beh, la musica non è cambiata ...

DAZN ai rigori : arrivano i consigli ufficiali per vedere al meglio Napoli-Milan : Non rimane che attendere ventiquattro ore per scoprire se DAZN è riuscita a uscire dall'impasse e a meritarsi ancora l'epiteto di 'Netflix dello sport'.

Inglese arriva a Parma - ma pensa già al ritorno a Napoli… : Roberto Inglese ha segnato all’esordio con il Parma, una rete che servirà nelle sue idee a convincere il Napoli a ‘riprenderlo’ L’agente di Roberto Inglese, ha parlato oggi a RadioCrc del futuro del proprio assistito. L’agente Samuele Sopranzi, ha svelato la volontà di tornare a Napoli dopo l’esperienza a Parma. Nonostante la cessione al club ducale infatti, il Napoli ha tenuto la possibilità di ...

Samp - dal Napoli arriva Tonelli : GENOVA, 17 AGO - Oltre a Riccardo Saponara la Sampdoria ha acquistato anche Lorenzo Tonelli. Il difensore è stato prelevato dal Napoli in prestito oneroso più obbligo di riscatto dopo 25 presenze con ...

Samp - dal Napoli arriva Tonelli : ANSA, - GENOVA, 17 AGO - Oltre a Riccardo Saponara la Sampdoria ha acquistato anche Lorenzo Tonelli. Il difensore è stato prelevato dal Napoli in prestito oneroso più obbligo di riscatto dopo 25 ...

Napoli - che acquisto! Con il portiere Ospina arriva la sexy moglie [FOTO] : 1/11 Instagram ...

Napoli - è arrivato il portiere : Ospina a Roma per le visite mediche : È arrivato in Italia nella serata di ieri, pronto per iniziare al meglio la sua esperienza napoletana. La vita azzurra di David Ospina, 30 anni tra due settimane, è cominciata questa...

Napoli - ecco il portiere : dall'Arsenal arriva Ospina : «Ospina potrebbe arrivare». Detto, fatto. Le anticipazioni date al mattino, a Radio Kiss Kiss, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono diventate fatti concreti nel...