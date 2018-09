Napoli | Ancelotti ritrova l' Europa | «La Champions League è eccitante»

Napoli - Maradona Jr : “Ancelotti? Mi colpisce la sua tranquillità” : “Insigne ha la qualità per giocare dietro le punte e l’esperimento è ben riuscito, per cui credo che sarà riproposto. Di Ancelotti mi ha colpito il suo essere tranquillo: ha tanta esperienza e parla molto con i calciatori instaurando con loro un bel rapporto“. Così, ai microfoni di Radio Marte, Diego Maradona junior. “Dopo i 6 gol incassati dal Napoli , la fase difensiva è stata registrata e contro la Fiorentina si è ...

Napoli - Ancelotti riparte dalla Stella Rossa. Ancora una volta : C'erano Vialli e Mancini da una parte, Savicevic e Pancev , quando era Ancora "cobra", prima di diventare "ramarro", dall'altra. Chi la ricorda, la ricorda come l'ultima grande partita in Europa della ...

'Siete ancora in spiaggia?' : Ancelotti leader 'poco' calmo di questo Napoli : La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato a Carlo Ancelotti durante il match contro la Fiorentina : 'Valutazioni che l'hanno spinto ad alzare la voce in un paio di occasioni, sabato sera, quando la squadra non ...

Stella Rossa- Napoli - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Ancelotti punta su Insigne e Milik : Comincia la Champions League 2018- 2019 e domani ci sarà l’esordio del Napoli. Sarà una prima subito decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti , che deve vincere sul difficilissimo campo della Stella Rossa, considerata la quarta forza di un gruppo D incredibile vista la presenza anche di PSG e Liverpool. Il Napoli è reduce dalla vittoria in campionato contro la Fiorentina, grazie al gol di Insigne su assist di Milik . Saranno proprio loro ...

Le mille facce del nuovo Napoli : è Insigne il jolly di Ancelotti : Le mille facce del Napoli di Ancelotti , l'ultima trovata di Carlo: Insigne centrale d'attacco in coppia con Mertens in un 4-4-2 tutto nuovo contro la Fiorentina. Una mossa che ha funzionato ...

Napoli - la frecciata di Maksimovic a Sarri : 'Ancelotti usa più giocatori' : 'Con Ancelotti abbiamo fatto un buon lavoro. Non si può vedere tutto in due mesi però stiamo cominciando piano piano a mettere le cose a posto'. Così il difensore...

Insigne salva Ancelotti. Ma il Napoli fatica anche contro la Viola : La storia di Lorenzo Insigne e la Viola è fatta di bei ricordi e qualche nota stonata. Dall'esordio al San Paolo in serie A nel 2012 alla doppietta in Coppa Italia fino alla rottura del crociato anteriore che lo fece rimanere fuori quattro mesi. Ieri l'ultimo capitolo, positivo, di questa storia: il sesto gol alla Fiorentina, il cinquantesimo in serie A del folletto di Frattamaggiore che risolve una partita contro un avversario ostico e per ...