Napoli - Al via la Prima edizione di Golfo Pulito Napoli incontra Venezia

Napoli - è già conto alla rovescia per San Gennaro : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Napoli - Ancelotti spazza via le nubi : «De Laurentiis si fida di me» : Inviato a Castel Volturno Ancelotti è tranquillo e dà fiducia al suo Napoli. «Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato contro la Sampdoria e vogliamo fare meglio contro...

Rinviati i concerti di Nesli a Bologna - Napoli e Firenze : info rimborso biglietti : Il concerti di Nesli a Bologna, Firenze e Napoli sono stati Rinviati. I biglietti per rimangono validi per le nuove date che riportiamo qui di seguito. La campagna di rimborso dei biglietti è già avviata e sarà valida per le modalità indicate. Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato tramite punto vendita TicketOne, è possibile richiedere il rimborso presso il negozio nel quale sono stati ottenuti i biglietti. Per gli acquisti ...

Napoli - morto il vigilante aggredito in stazione circumvesuviana/ Gennaro Schiano deceduto dopo 4 mesi di coma : Napoli, morto il vigilante aggredito alla stazione Trencia della Circumflegrea. Ultime notizie Pianura, il 64enne Gennaro Schiano deceduto dopo quattro mesi di coma(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:30:00 GMT)

De Laurentiis - "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions"/ "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..." : De Laurentiis, "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions". Ultime notizie, il presidente partenopeo rivela: "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:59:00 GMT)

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Mafiosi - stretta sulla patria potestà da Napoli : 'Via i figli ai boss' : Il documento ha per titolo 'Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto di Napoli'. È la proposta di delibera che martedì pomeriggio ...

Cure domiciliari ai pazienti morti - l'Asl Napoli 2 Nord : già avviata inchiesta interna : 'L'attuale direzione strategica dell'Asl, già nel 2017, a poco più di sei mesi dal proprio insediamento, aveva avviato verifiche interne sui percorsi assistenziali delle Cure domiciliari, sulle ...

Progetti e opere per Salerno - rinviata la presentazione con De Luca e Napoli : Approfondimenti San Matteo 2018: il percorso della statua nelle chiese salernitane 30 agosto 2018 E' stata rinviata, la presentazione fissata per domani, 7 settembre, alle 9.30, presso Palazzo di ...

Milleproroghe : via libera a emendamenti per salvare Napoli e Catania : Via libera all'emendamento salva-Napoli e salva-Catania. Ad approvare il testo, compreso nel decreto Milleproroghe, sono state le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Hanno dato ...

Napoli - il dottor De Nicola : 'Ghoulam può tornare con la Juve. Meret? E' sulla via del recupero' : Una sosta utile per cancellare il brutto ko di Genova e ripartire di slancio, ritrovando il feeling con la vittoria già nel prossimo impegno di campionato, che vedrà il Napoli affrontare al San Paolo ...

Napoli - la gang di Chiaia colpisce ancora : furto nella caffetteria di via dei Mille : Potrebbe esserci la stessa mano dietro l'escalation di furti che si stanno registrando tra Chiaia e i Quartieri Spagnoli. Diversi episodi con molti punti in comune: serrature spaccate, ladro in fuga ...

Trofeo Farmacosmo Capri-Napoli : al via la 53esima edizione : 'Domenica 9 settembre sarà una grande giornata di sport nel segno della tradizione che si ripropone a livelli di eccellenza. La più importante traversata di nuoto costituisce uno strumento di ...