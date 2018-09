Napoli | al San Paolo tornano prezzi popolari

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018)dei biglietti dello stadio Sanper-Parma, in programma il 26 settembre. I tifosi azzurri avevano infatti inscenato una dura protesta per il caro-biglietti in occasione della gara con la Fiorentina, lasciando le curve semivuote in un Sanche ha registrato solo 20.000 spettatori. Per il match contro gli emiliani, le curve sono infatti messe in vendita da domani a 14 euro, mentre la tribuna Posillipo a 40 euro, la Tribuna Nisida a 30 euro, e i distinti a 20 euro. La Tribuna family permette invece ai tifosi di andare allo stadio pagando 10 euro per il tagliando per lo spettatore adulto e 5 euro per il bambino.L'articolo, al SanCalcioWeb.