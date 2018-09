Musica in TV | ieri sera in diretta da Milano la finale del Wind Summer Festival | Takagi

laragnatelanews

(Di lunedì 17 settembre 2018) E’ terminatoil2018 (di cui ho già avuto modo di parlare in maniera approfondita in diverse occasioni commentando le puntate precedenti) con la finalissima che si è svolta all’Area Expo Experience di(e non in Piazza Duomo come suggerivano diverse indiscrezioni che trapelavano sino alla scorsa settimana): se il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato vinto da Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana Berté, ad aggiudicarsi ildi Canale 5 è stato quello che è il brano che probabilmente ricorderemo più di tutti negli anni come simbolo di questa estate, ossia la super-hit di& Ketra in collaborazione con Giusy Ferreri e Sean Kingston Amore e capoeira, cantatissima dal pubblico presente. L’Area Expo diera strapiena in ogni angolo, ma nonostante il successo di pubblico, in termini di ascolti TV lata è un flop ...