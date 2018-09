Morandi | Conte deciderà il commissario

Ponte Morandi - Conte punta i piedi : Domani l’incontro a Roma tra Conte, Toti e Bucci per la nomina del commissario che guiderà la ricostruzione. Riprendono gli interrogatori degli indagati

Ponte Morandi - i vicepremier accusano Conte : 'Decide tutto da solo' : ... il leghista Giancarlo Giorgetti non l'aveva presa bene, e che i più diretti a esprimere il proprio disappunto erano stati il ministro dell'Economia Tria e quello degli Esteri Moavero Milanesi: 'Mica ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Ponte Morandi - Conte a Genova : "Entro 10 giorni avremo il Commissario" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte alla commemorazione a Genova ad un mese esatto dal crollo di Ponte Morandi e, nel ricordare le 43 persone che hanno perso la vita nella tragedia - "Il primo pensiero lo dedico a tutti coloro che soffrono e soffriranno per i postumi di questa immane tragedia" - ha fatto una promessa importante e fondamentale per l'avvio della ricostruzione: A 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto ...

Ponte Morandi - Conte : "Agevolazioni fiscali e commissario straordinario" : Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato via libera alla nomina di un commissario straordinario dal crollo del Ponte Morandi. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Crollo ponte Morandi - gli sfollati a Conte : 'Che fine faremo?' - : A un mese dal Crollo del viadotto, in occasione della commemorazione, gli sfollati chiederanno al premier quando potranno entrare a prendere i loro beni dalle case a rischio. Intanto la Conferenza ...