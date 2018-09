Miss Italia 2018 | presentano Francesca Leotta e Roby Facchinetti

Diletta Leotta - tutti i dettagli del primo abito indossato a Miss Italia 2018 [GALLERY] : Diletta Leotta indossa a Miss Italia 2018 un vestito lungo color crema, ecco tutti i dettagli del primo splendido look della giornalista catanese Diletta Leotta per la finale di Miss Italia 2018 ha deciso di indossare un primo elegantissimo vestito firmato Elisabetta Franchi. La meravigliosa giornalista Dazn sta presiedendo nelle vesti di presentatrice al concorso di bellezza con un abito lungo e luminoso. Il look della bionda catanese è ...

Miss Italia - in 33 si sfidano su La7 per la fascia di più bella d'Italia : 'Come presidente di giuria mi sento molto nonno vista l'età media delle concorrenti e allora vorrei dare loro un consiglio di saggezza. Appuntamento questa sera alle 21.15 su La7, conducono Diletta ...

Miss Italia - la finale in diretta su Leggo.it : Diletta Leotta tra gli haters di Chiara Bordi e l'omaggio a Fabrizio Frizzi : Ci siamo, su La7 la finale di Miss Italia, che seguiamo in diretta su Leggo.it . È Diletta Leotta il nuovo volto del concorso di bellezza giunto alla 79ma edizione, sul palco insieme, anche Francesco ...

CHIARA BORDI - FINALISTA Miss Italia 2018/ La particolare protesi alla gamba : "Rispecchia la mia personalità" : CHIARA BORDI, MISS ITALIA 2018: è la prima MISS della storia con una gamba amputata. La FINALISTA è data come possibie vincitrice del concorso. Perse la gamba in un incidente.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:42:00 GMT)

Miss Italia | 17 settembre 2018 | Finale | In diretta : [live_placement] Miss Italia è il concorso di bellezza condotto da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, giunto alla 79esima edizione.La serata Finale andrà in onda su La7, questa sera, dalle ore 21:10.prosegui la letturaMiss Italia | 17 settembre 2018 | Finale | In diretta pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2018 21:00.

Antonietta Fragasso - Miss Italia 2018 / Già Miss Puglia - l'aspirante reginetta è in gara con il numero 22 : Antonietta Fragasso, tra le aspiranti Miss Italia 2018 che questa sera si contenderanno la fascia di più bella d'Italia, ha 22 anni ed è originaria di Foggia. Gareggia con il numero 22 e...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:09:00 GMT)

Chiara Bordi - finalista Miss Italia 2018/ In un incidente ha perso una gamba - sarà la vincitrice della finale? : Chiara Bordi, Miss Italia 2018: è la prima Miss della storia con una gamba amputata. La finalista è data come possibie vincitrice del concorso. Perse la gamba in un incidente.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Miss Italia - da Miriam Leone a Martina Colombari fino a Lucia Bosè : la classifica delle reginette più belle LE FOTO : La loro bellezza ha raccontato quasi 80 anni della nostra storia, conquistando milioni di spettatori e le popolarissime giurie di Miss Italia , il prestigioso concorso guidato da Enzo Mirigliani, ...

Miss Italia - la finale : Diletta Leotta tra gli haters di Chiara Bordi e l'omaggio a Fabrizio Frizzi Anticipazioni : Questa sera su La7 andrà in onda la finale di Miss Italia, che seguiremo in diretta su Leggo.it . È Diletta Leotta il nuovo volto del concorso di bellezza giunto alla 79ma edizione, sul palco insieme, ...

Miss Italia 2018 : stasera su La 7 la finale : Tra scontri e polemiche, si concluderà stasera l'edizione più dibattuta dello storico concorso. Chi conquisterà lo scettro di più bella d'Italia?