Miss Italia 2018 | PremiumSportHD contro Pupo | Insopportabile!

: #MissItalia, Chiara mette in riga i suoi hater. Agli insulti online replica: 'A me mancherà un piede ma a voi cerve… - Agenzia_Ansa : #MissItalia, Chiara mette in riga i suoi hater. Agli insulti online replica: 'A me mancherà un piede ma a voi cerve… - fattoquotidiano : Chiara Bordi, insultata la concorrente disabile di Miss Italia: “Ti votano solo perché storpia” - SkyTG24 : Insulti sui social a Chiara Bordi, disabile aspirante miss Italia -

(Di martedì 18 settembre 2018) Tra qualche minuto verrà decretata la vincitrice di(qui la nostra diretta live), il concorso di bellezza più importante d'. Così importante e seguito da attirare le attenzioni anche di un pubblico impensabile che ha approfittato dei social network per esprimere la propria opinione sullo spettacolo di La7 e in particolare su un membro della giuria:è insopportabile. A sostenerlo nientemeno che l'account Twitter di, il canale sportivo di Mediaset Premium chiuso alcune settimane fa.Il profilo Twitter dell'organo sportivo di Cologno Monzese durante la finale diha diffuso questo tweet piuttosto particolare, per tono e per contenuto,il cantante che durante l'evento si è fatto notare per alcune esternazioni polemichei meccanismi del concorso. Non contenti della laconica esternazione, dopo qualche istante hanno ...