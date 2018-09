Miss Italia 2018 | il ricordo di Fabrizio Frizzi e la fascia in suo onore video

VINCITRICE Miss Italia 2018 - CHI È?/ Chiara Bordi - la miss senza gamba - è ancora la favorita : VINCITRICE miss ITALIA 2018, chi è? Le favorite per la vittoria del titolo e i pronostici: i bookmakers hanno già le idee chiare, ma attenzione alle possibili sorprese. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:14:00 GMT)

Miss Italia - Mara Boccacci vince la fascia dedicata a Fabrizio Frizzi : il ricordo in diretta tv : Per Miss Equilibra Emilia Romagna la fascia dedicata al conduttore che è stato al timone dell’evento televisivo per 17 anni

Miss Italia 2018 : le 'super-concorrenti' alla conquista della corona : Ragazze contemporanee, social, aperte al mondo, viaggiatrici, sportive, con tanti hobby e passioni. Insomma, Miss Italia si evolve e tra le finaliste non cerca solo la bellezza ma va alla scoperta ...

(FOTO) Chiara Bordi - la prima Miss Italia disabile nella storia del concorso : Si chiama Chiara Bordi, è neomaggiorenne ed è arrivata alla finalissima di Miss Italia sfidando ogni tipo di ostacolo. Originaria di Tarquina e vincitrice di Miss Luna Lazio, ha colpito tutti sin dall’ inizio. Per la prima volta Miss Italia ha aperto le porte ad una ragazza disabile, a 13 anni la modella ha perso la gamba sinistra in un incidente. Chiara non ha mai smesso di sorridere e ha indossato da sempre senza paura la sua protesi. ...