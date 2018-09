Miss Italia 2018 | i titoli nazionali già assegnati | in attesa della fascia dedicata a

davidemaggio

: #MissItalia, Chiara mette in riga i suoi hater. Agli insulti online replica: 'A me mancherà un piede ma a voi cerve… - Agenzia_Ansa : #MissItalia, Chiara mette in riga i suoi hater. Agli insulti online replica: 'A me mancherà un piede ma a voi cerve… - fattoquotidiano : Chiara Bordi, insultata la concorrente disabile di Miss Italia: “Ti votano solo perché storpia” - SkyTG24 : Insulti sui social a Chiara Bordi, disabile aspirante miss Italia -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Diletta Leotta E’ giunto il momento di conoscere: questa sera, in diretta su La7 dalle 21.10, Francesco Facchinetti e Diletta Leotta presenteranno la serata finale79° edizione del concorso di bellezza più famoso del Paese. La giuria (qui tutti i membri) è pronta a votare insieme al pubblico da casa le 33 finaliste in ben sei fasi eliminatorie, che le vedranno ridursi prima a 15, poi a 10, 5 (in questa fase voterà solo la giuria artistica), 3 e 2 pretendenti al titolo, fino alla proclamazionevincitrice.: gli ospitifinale Negli studi Infront di Milano, nei quali si svolgerà la finale, si esibiranno anche alcuni ospiti, chiamati ad impreziosire la serata. Trattasi del duo deep house e dance pop francese Ofenbach, ovvero i dj César de Rummel e Dorian Lo, che offriranno prima un medley di successi e poi, in anteprima mondiale, il ...