Miss Italia 2018 | Finale Diretta | vincitore e classifica | Facchinetti dice no alle neo

Tarquinia - stasera Chiara Bordi in finale a Miss Italia : il Comune mette a disposizione la sala consiliare per seguire la diretta e tifare : stasera Tarquinia la sosterrà, insieme a molti " anche nel mondo della politica e dello spettacolo " che, di lei, negli ultimi giorni, hanno apprezzato il suo coraggio e la sua personalità nell'...

Chiara Bordi - perché ci fa paura che Miss Italia possa essere disabile : “Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli Italiani che ti votano xké sei storpia”. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di insulti che Chiara Bordi si sente ripetere da 5 anni a questa parte. Chiara è una ragazza come tante: ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo classico, ama lo sport (pratica canoa, windsurf e pattinaggio a rotelle) e, quando si prende una pausa dallo studio, Chiara lavora come barista. E come tante altre ...