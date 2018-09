Miracolo Android Pie su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge | tramite ROM unofficial

optimaitalia

: Miracolo Android Pie su #SamsungGalaxyS6 e #S6Edge: tramite ROM unofficial - OptiMagazine : Miracolo Android Pie su #SamsungGalaxyS6 e #S6Edge: tramite ROM unofficial - FabioD48 : Milano, albero crolla sulla strada: nessun ferito. 'E' un miracolo' -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Ufficialmente iS6 e S6non riceveranno mai l'aggiornamento adPie 9.0, anche se, come sappiamo, in questi casi non c'è troppo di che preoccuparsi. La comunità di sviluppatori indipendenti è sempre in movimento: anche per l'ex top di gamma con la sua versione curva è stata messa a disposizione una custom ROM che possa un po' colmare la voglia di9.0 Pie degli utenti che ancora ne posseggono un esemplare. Ci sono comunque delle premesse da fare, dei cavilli che dovete essere pronti a digerire per poi procedere all'installazione della rom in questione.Dovete innanzitutto tenere presente che l'aggiornamento ad9.0 Pie, che potrete scaricare sulle pagina di XDA Developers, non è ancora disponibile per tutti i modelli che compongono la linea (non mancano i modelli SM-G920F e SM-G925F, che corrispondono alle versioni internazionali, quelli ...