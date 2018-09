Ministro Trenta da oggi in visita in Macedonia e Kosovo

Migranti - il Ministro lussemburghese Asselborn attacca Salvini : “Usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta” : Nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn che, in un’intervista a Der Spiegel ha dichiarato: “Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta”. Il membro del governo del Lussemburgo è poi tornato sull’episodio del video del suo battibecco con Salvini durante la conferenza sulle migrazioni, a Vienna: “Si è trattato di una ...

Marò : si riapre il processo al tribunale dell’Aja - il Ministro Trenta incontra i militari : In vista delle decisive udienze al tribunale dell'Aja, che stabilirà finalmente chi ha la giurisdizione sul caso e cioè quale Stato, tra Italia e India, dovrà processare i Marò per il caso dei due pescatori uccisi nel Kerala, i due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone incontreranno il ministro della difesa Elisabetta Trenta.Continua a leggere

Marò - si apre il processo a L'Aja. Il Ministro Trenta li incontra : Il tribunale internazionale dell'Aja aprirà a breve il processo per decidere se a giudicare il comportamento dei Marò debba essere la giustizia indiana o quella italiana. Si riapre così la vicenda di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina militare accusati di aver ucciso due pescatori nello stato indiano del Kerala, scambiandoli per pirati. Dopo essere stati costretti a rimanere per due anni nell"ambasciata ...

"Sui migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...

Migranti - il Ministro Trenta chiede la modifica della missione Sophia : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

Migranti - Ministro Trenta a Vienna pronta a lanciare la proposta di modifica del porto di sbarco : Teleborsa, - Ancora la questione Migranti in primo piano. Dopo il nulla di fatto da parte di Bruxelles sulla questione immigrazione, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta , oggi 30 agosto, sarà a ...

Diciotti - il Ministro Trenta : «L'Europa vuole Marte - ma si è fermata a Catania» : Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta interviene sulla nave Diciotti. 'In questi giorni ho sentito e visto ogni tipo di strumentalizzazione politica. Strumentalizzazioni che, purtroppo, ...

TRENTA "PIÙ CASERME AL SUD E SUPPORTO PSICOLOGICO A MILITARI"/ Alt del Ministro a Salvini su leva obbligatoria : TRENTA: "Più CASERME al Sud e psicologi a SUPPORTO dei militari dopo i recenti casi di suicidi". Il Ministro della Difesa lancia la sua proposta e poi stoppa Salvini sulla leva obbligatoria(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Il Ministro della Difesa Trenta : «Caserme - puntiamo sul Sud : sono preoccupata per i suicidi» : L’ultimo caso, sabato scorso: il suicidio di un marò a Brindisi, in caserma. Due settimane fa era stato invece un caporal maggiore a togliersi la vita davanti a Palazzo Grazioli, residenza dell’ex premier Berlusconi, nel centro di Roma. Un fenomeno che «preoccupa» il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. «Occorre lavorare duramente per stare più vicino ai nostri militari e alle loro famiglie - è il pensiero dell’esponente del M5S - iniziando ...