Champions League - Milojevic : “rispetto per il Napoli” : La Stella Rossa ha grande rispetto del Napoli e del suo allenatore Carlo Ancelotti ma non ha alcun motivo di temere né il Napoli né qualsiasi altro club della Champions League . Lo ha detto l’allenatore della squadra belgradese Vladan Milojevic , secondo cui la Stella Rossa non intende fermarsi e accontentarsi della semplice qualificazione alla fase a gironi. “Siamo arrivati al momento che aspettavamo da tanto. La partita è di ...

Champions : Milojevic - rispetto per Napoli : Non c'e' giocatore al mondo che ci fa paura, in caso contrario non scenderemmo nemmeno in campo", ha aggiunto l'allenatore serbo.