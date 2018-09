Milano | Sentinelli scendono in piazza in rosso contro razzismo e intolleranza

liberoquotidiano

: RT @isentinelli: Siamo passati da Via Bramantino, Milano. Ci sono dieci bambini che stanno cancellando l'odio con le scope, le spugne e i s… - Paternoster85 : RT @isentinelli: Siamo passati da Via Bramantino, Milano. Ci sono dieci bambini che stanno cancellando l'odio con le scope, le spugne e i s… - Diamante23 : @isentinelli Grazie 'sentinelli', io sono lontana da Milano, ma sarò con voi con il cuore e la mente! - masmas_li : RT @isentinelli: Siamo passati da Via Bramantino, Milano. Ci sono dieci bambini che stanno cancellando l'odio con le scope, le spugne e i s… -

(Di lunedì 17 settembre 2018), 17 set. (AdnKronos) - Un segnol'odio, ile qualunque forma di. E' l'appello lanciato daidiche per domenica 30 settembre hanno organizzato una manifestazione inDuomo, luogo simbolo del capoluogo lombardo, per dire 'no' a ogni for