Milano | istituto Pizzigoni | una scuola tra eccellenza e precarietà

I volontari "Involontari" dell'Istituto dei Tumori di Milano : Un ragazzo, un fattorino, per caso finisce nel reparto oncologico di un grande ospedale. E qui incontra l'amore: colpo di fulmine per una ragazza che vi lavora. Da quel momento ogni scusa sarà buona ...

Milano - istituto chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale (facente parte dello stesso plesso) ...

Milano - la rincorsa dei cantieri nelle scuole : controllato un istituto su due : Meno sette. Lunedì prossimo riaprono le scuole primarie e secondarie. Ma già da mercoledì tocca a nidi e materne. Se alunni e insegnanti si sono goduti le meritate vacanze, ad agosto i cancelli di ...