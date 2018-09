Milan | Higuain furioso dopo la partita contro il Cagliari

Milan - terremoto nell'intervallo. Gattuso ribalta lo spogliatoio a Cagliari - e Higuain... : Nervi tesissimi al Milan : un retroscena del Quotidiano nazionale rivela che dopo lo sconcertante primo tempo di Cagliari , con la squadra sotto 1-0, negli spogliatoi sarebbe accaduto di tutto. ...

Cagliari-Milan 1-1 - Higuain salva Gattuso : Roma, 17 set., askanews, - Finisce 1-1 Cagliari-Milan, posticipo della quarta giornata di Serie A. Sardi in vantaggio al 4 con Joao Pedro che ribadisce in rete la conclusione di Pavoletti, deviata da ...

Acuto di Higuain - il Milan si salva a Cagliari : "L'inizio è stato imbarazzante , è un aspetto che dobbiamo migliorare - ha dichiarato l'allenatore rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' - Se poi vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più, ...

Milan - Higuain furioso dice no all'intervista post partita : il motivo : Gonzalo Higuain ha finito la partita… furioso. Nonostante il gol. Il Pipita voleva a tutti costa la vittoria. Lo rivela Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Cagliari: 'Dopo la partita lo volevamo intervistare. Ci aspettavamo di trovarlo felice per il gol. Quando si è avvicinato l'ufficio stampa per dirglielo, Gonzalo è andato via molto, molto ...

Milan. Higuain sistema le cose con un bel gol al 10' st : Pari 1-1 tra Cagliari e Milan nell’ultimo posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. I rossoblù partono a mille, i

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...

Milan - Higuain risponde a Ronaldo : scatta la sfida dei bomber : Cristiano Ronaldo chiama, Gonzalo Higuain risponde. Banalissimo, per carità. Ma è proprio quello che è successo tra il pomeriggio e la sera sull'asse Torino-Cagliari. La festa del primo gol dei due ...

Cagliari-Milan 1-1 : Higuain risponde a Joao Pedro : Il Cagliari pareggia con il Milan in casa, 1-1,. A segno Joao Pedro e Higuain, al primo gol con la maglia del Milan. LEGGI LA CRONACA

Cagliari-Milan - sofferto pareggio. Higuain - primo gol rossonero - ma non basta : Non basta al Milan di Gattuso il primo gol ufficiale di Gonzalo Higuain per avere la meglio sul Cagliari e tornare dalla Sardegna con i tre punti in tasca. I primi 20' dell'undici di Gattuso sono ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Milan 1-1 - Higuain si sblocca - ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro : Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro. Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha ...

Milan - errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria - ma la strada è quella giusta : Higuain il leader che mancava : Cagliari-Milan 1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain, anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ...

Cagliari-Milan 1-1 : il gol di Higuain risponde al ritorno di Joao Pedro : Nella sera in cui Gonzalo Higuain trova il suo primo gol in rossonero, il Milan pareggia 1-1 a Cagliari e non allunga la classifica. Squadra di Gattuso subito sotto: palo di Pavoletti, sulla respinta ...

LIVE Cagliari-Milan in DIRETTA : pareggio per 1-1. Decidono Joao Pedro ed Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Dopo la pausa della nazionale le due squadre si ritrovano alla Sardegna Arena per confermarsi dopo i successi dell’ultimo turno: i sardi arrivano dalla preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno superato all’ultimo respiro a San Siro la Roma con un gol di Cutrone. Proprio ...

