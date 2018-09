Milan | Caldara | ' Cambio radicale dalla difesa a tre | devo recupare ma c' è intesa con

Milan - Gattuso ha ragione : i giornalisti fanno male a Caldara : Prima di quella partita sembrava Beckenbauer e dopo all'improvviso è diventato il difensore più scarso al mondo. A livello di intelligenza e mentalità la sua asticella è molto alta, è un grande ...

Milan - Gattuso : 'Higuain leader naturale. Caldara? Non è un problema' : 'Ha avuto 4-5 occasioni, non è riuscito a segnare e sembrava l'uomo più arrabbiato al mondo - ha raccontato, alla vigilia della trasferta di Cagliari -. Questo fa capire che campione è. Sta dando ...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era Beckenbauer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Cagliari-Milan - Gattuso : 'Higuain ha fame di gol. Caldara? Serve tempo - ha la mia fiducia' : LIVE 15:09 15 set Chi può essere il vice-Biglia? "Nel ruolo di regista possono giocare anche Josè Mauri e Bertolacci, non sono preoccupato. Bakayoko? Può giocare nel ruolo di Biglia, ma ci vuole tempo ...

Zapelloni : 'Caldara fuori dai titolari del Milan - sanno tutti perché...' : Queste le parole rilasciate da Umberto Zapelloni , noto giornalista, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione 'Milan News' su Mattia Caldara: 'Caldara non è ancora pronto. Lui e Romagnoli sono la coppia del futuro. Per Gattuso, Caldara è un top ma resta fuori perché deve ancora ...

Milan - scoppia il caso Caldara : i rossoneri rischiano di ‘bruciare’ un grande talento - Gattuso non ‘vede’ l’ex Juventus : Milan, caso Caldara – Si avvicina l’inizio della 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, dopo la pausa per le Nazionali si inizia a fare sul serio. Il Milan è reduce dal successo contro la Roma e ha ritrovato grande fiducia, all’esordio buona prestazione nonostante la sconfitta contro il Napoli. In estate la dirigenza rossonera si è mossa molto bene, ...

Milan - Gattuso frena Caldara : deve ancora studiare : Mattia Caldara, 24 anni. LaPresse A scanso di equivoci, quando si parla di lui è sempre meglio partire dalle parole di Gattuso: "È una spanna sopra gli altri". Il soggetto è Mattia Caldara e Rino, ...

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...

Milan - ancora niente fiducia a Caldara : la formazione rossonera : Gattuso ha fatto le proprie scelte in vista della gara contro la Roma di questa sera, Caldara relegato in panchina anche oggi Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso. Il tecnico rossonero ha deciso ancora una volta di affidarsi a Musacchio, lasciando fuori uno dei migliori difensori della scorsa stagione: Mattia Caldara. Giovane e ...

3^ giornata - Milan-Roma : Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori : Milan-Roma- Via alla 3^ giornata di campionato. Milan-Roma darà il via alle danze alle ore 20:30. Un anticipo a cardiopalma in quello che si preannuncia un vero e proprio big match. Poche novità per Gattuso. Confermato il 4-3-3 con Callhanoglu nuovamente in campo dal 1′ dopo la squalificata. In difesa Musacchio sembrerebbe esser favorito su […] L'articolo 3^ giornata, Milan-Roma: Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori ...

Milan - verso la Roma : da Caldara ad Abate - le prove di formazione : Secondo Sky Sport , Gattuso ha nuovamente provato tra i titolari Ignazio Abate , in vantaggio su Davide Calabria per la fascia destra. Caldara al fianco di Romagnoli al centro della difesa e Rodríguez a sinistra. ...

Moggi : 'Juve - dare Caldara al Milan è stata una caz...ta' : Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport l'ex dg della Juventus , Luciano Moggi ha detto la sua sull'operazione che ha portato il club bianconero a cedere Mattia Caldara al Milan : 'dare Caldara al Milan in cambio è stata una cazzata. ...

Milan - Gattuso cambia : rientra Calhanoglu - gioca Caldara - ma resta l'incognita Biglia : Il Milan deve superare il blackout del San Paolo e per trovare la prima vittoria, venerdì a San Siro con la Roma, Rino Gattuso ritroverà la fantasia di Calhanoglu. Il turco è mancato tantissimo contro ...

Milan - contro il Napoli favoriti Musacchio su Caldara e Rodriguez su Laxalt : Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 , contro il Napoli sembra più probabile la presenza di Mateo Musacchio rispetto a quella di Mattia Caldara , nella coppia centrale che sarà formata con Alessio Romagnoli. Sulle corsie ...