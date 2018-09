Migranti | viaggio nel ghetto ' ex-penicillina' | l' ultimo rifugio di Roma

Diciotti : Caritas - "I Migranti sono liberi - molti in viaggio verso diocesi" : "Dei 100 arrivati dalla Nave Diciotti e presi in carico dalle diocesi italiane, al Centro Mondo Migliore ne sono rimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino. A Mondo Migliore sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico". Lo rende noto Caritas italiana, che in merito all'affermazione dei due sottosegretari agli Interni non conferma il ...

Diciotti - Caritas : i Migranti a Rocca di Papa in viaggio dal 2016 : Roma,, askanews, - "Da quello che abbiamo percepito, abbiamo capito che è gente che era già in viaggio dal 2016, c'è chi ha raccontato che è passato nei campi di prigionia libici più volte, anche ...

I Migranti della Diciotti hanno un 'Mondo Migliore' : viaggio nel centro di Rocca di Papa : Le telecamere di RomaToday, sono entrate nel centro d'accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, pronto ad ricevere 100...

Il viaggio dei Migranti alla frontiera tra Italia e Francia. Dove aiutare una persona è un reato : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

100 Migranti in viaggio per Rocca di Papa. Gli altri in Irlanda e Albania : Sono partiti stamattina a bordo di due bus i 100 della Diciotti sbarcati sabato scorso al porto di Catania. Tra gli abitanti del paese laziale qualche malumore -

Rocca di Papa - Migranti attesi stasera : iniziato il viaggio - durerà 10-12 ore : Inizia il viaggio dei migranti sbarcati a Catania da nave Diciotti verso le sedi di destinazione. Il gruppo più numeroso è quello che sarà ospitatato alle porte di Roma a Rocca di Papa dove, peraltro, ...

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...