Migranti liberi per i Cpr pieni Il Viminale ora chiede verifiche

Migranti - aereo guasto a Fiumicino : stop al rimpatrio di 15 tunisini che tornano liberi. Viminale : centri pieni : Niente rimpatrio per 15 tunisini che dovevano essere espulsi e invece sono tornati liberi dopo che l'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Tunisia ha subito un guasto all'aeroporto di Fiumicino. I ...

La scheda. Diciotti : i Migranti erano liberi di muoversi - ma il loro fermo è legittimo : A differenza degli irregolari, chi presenta domanda d'asilo non può essere trattenuto. Ma è possibile fermarli per identificarli: chi non presenta l'istanza si trova infatti in situazione di irregolarità

«Dileguati 50 Migranti della Diciotti» Una volta registrati sono sempre liberi : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

Diciotti : Caritas - "I Migranti sono liberi - molti in viaggio verso diocesi" : "Dei 100 arrivati dalla Nave Diciotti e presi in carico dalle diocesi italiane, al Centro Mondo Migliore ne sono rimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino. A Mondo Migliore sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico". Lo rende noto Caritas italiana, che in merito all'affermazione dei due sottosegretari agli Interni non conferma il ...

