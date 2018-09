Migranti | dalle relocation alla redistribuzione flop | nessun Paese Ue mantiene le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018) In tutto dovevano essere 320 itrasferiti dall’Italia questa estate. Circa 270 dei 450 sbarcati a Pozzallo da nave Protector (Frontex) e Monte Sperone (Guardia di Finanza) il 16 luglio dovevano finire in Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Malta e Irlanda. Altri 50 portati a Catania dnave Diciotti dovevano essere portati ad Albania e Irlanda. Ad oggi, però, solo la Francia –con il quale per altro l’Italia ha in corso la polemica più accesa sul fronte immigrazione – ne ha presi 47, arrivati il 3 agosto. Gli altri sono ancora “parcheggiati” negli hotspot di Pozzallo e di Messina, in attesa del loro destino. Questi trasferimenti non seguono alcun protocollo: sono il risultato di accordi ad hoc solo tra Paesi, frutto di escalation diplomatiche e minacce. Accordi che poi è facile ignorare. “A livello europeo, non esistono accordi automatici tra i 28 Paesi ...