MIGRANTI | ASSELBORN VS SALVINI | “DESTRE VANNO FERMATE” Lussemburgo striglia Lega | “toni

SALVINI VS ASSELBORN : "FASCISTA? LUI IGNORANTE"/ Video - Lussemburgo : "no MIGRANTI per coprire calo nascite" : Lussemburgo e caos Ue: ASSELBORN, 'SALVINI usa toni e metodi fascisti da anni '30'. Tema migranti, la replica 'se li prenda lui allora'.