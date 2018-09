tuttosport

: Micciché, ora riforma giustizia sportiva. 'Lega serie A farà di tutto per risolvere incongruità' | #ANSA - ansacalciosport : Micciché, ora riforma giustizia sportiva. 'Lega serie A farà di tutto per risolvere incongruità' | #ANSA - ansacalciosport : Micciché, ora riforma giustizia sportiva. 'Lega serie A farà di tutto per risolvere incongruità' | #ANSA -

(Di lunedì 17 settembre 2018) ... "Va preservato l'interesse dei tifosi spostare le partite di cartello in giro per il mondo è prematuro. Supercoppa e coppe europee sono bastevoli". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire