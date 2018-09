Meteo | l' anticiclone non molla la presa | ecco quando arriverà l' autunno

Meteo oggi : forte anticiclone porta tempo stabile e caldo - ma aumentano le nubi : Come preannunciato, l' anticiclone di matrice sub-tropicale (e in parte oceanica) disteso sull'area mediterranea, sta ap porta ndo una persistente fase di stabilità atmosferica sulla penisola, con...

Meteo : anticiclone africano disteso sull'Italia. Caldo oggi su tante regioni : anticiclone africano disteso sul Mediterraneo. Tempo stabile e temperature in aumento ovunque. Meteo / Come ampiamente previsto nei precedenti articoli un vasto campo di alta pressione di origine...

Meteo Ferragosto : caldo nella norma dopo l'anticiclone africano : Temperature nella media del periodo cioè intorno ai 33-34 gradi al Nord ma senza umidità, quindi ampiamente sopportabili rispetto al caldo tropicale dei giorni scorsi, con eccezione della Pianura Padana dove ci potrà essere qualche grado in più; un pò di refrigerio al Centro Sud con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini.E per Ferragosto la situazione dovrebbe mantenersi costante, con sole ...

Meteo weekend - avanza l’anticiclone Nerone : tanto sole e caldo in aumento : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore l'anticiclone africano Nerone si farà via via più forte sul nostro Paese. Masse d'aria calda proveniente dal Sahara continueranno a spingersi sull'Italia e il clima diventerà rovente. Tra sabato e domenica il caldo aumenterà vertiginosamente su molte regioni.Continua a leggere

Trend Meteo d'Agosto : Anticiclone europeo - fortissimo Estate da record : Ma stavolta dobbiamo sottolineare che avevano ragione, che negli ultimi anni la loro affidabilità sta migliorando, insomma, questa scienza ha fatto un balzo in avanti. E allora la previsione per ...

Meteo - dopo il maltempo torna l’anticiclone africano : temperature sopra i 32 gradi ovunque : dopo che il maltempo negli ultimi giorni ha pesantemente colpito il Centro-Nord per poi arrivare anche al Sud ecco che gli esperti Meteo annunciano un nuovo cambiamento: da domani l’anticiclone africano tornerà in grande stile su gran parte d’Italia portando le temperature ancora sopra i 32-34 gradi più o meno ovunque .Continua a leggere

