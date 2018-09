Meloni assente benedice il summit | Presto riunione a tre per le liste

ilgiornale

(Di lunedì 17 settembre 2018) Organizzare la kermesse Atreju, vetrina dei giovani della destra italiana, cercare di erodere il consenso della Lega tra commercianti e partite Iva, aspettare le mosse degli alleati di centrodestra in vista delle prossime regionali. Fratelli d'Italia insiste nel proporsi come trait d'union tra Salvini e Berlusconi e continua a puntare sull'unità della coalizione che è arrivata prima alle elezioni politiche del 4 marzo. È la stessa Giorgiaa definirsi "soddisfatta" per il vertice informale di ieri sera ad Arcore tra il Cavaliere e il Ministro dell'Interno, accompagnati rispettivamente da Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. I due leader sono tornati a parlarsi faccia a faccia, seppur sotto forma di quella che dal Carroccio bollano come una "visita di cortesia", anche nell'occasione del posticipo ...