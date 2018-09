Melegatti | Valdegamberi Gm | offerta ad asta riapre speranze per futuro azienda

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Verona, 17 set. (AdnKronos) – ‘Oggi è stata presentata un’per rilevare le due aziende fallite, collegate al marchio. L’aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Da ora decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo, prima dell’aggiudicazione definitiva”. A riferirlo il Consigliere regionale Stefano(Gruppo Misto) che aggiunge: ‘Ringrazio quanti ci hanno creduto fino in fondo da sempre, in particolare l’amico dr. Longaretti. Ringrazio soprattutto l’imprenditore aggiudicatario che, benché non del settore, con coraggio ha voluto investire nell’che a Verona ha inventato il pandoro. Il suo nome vuole rimanere riservato fino all’eventuale aggiudicazione definitiva. Oggi è un grande giorno cheleper ildi questa nostra storica ...