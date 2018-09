Media | Gerard Depardieu vuole ricevere cittadinanza turca

Gerardo Greco : "A Mediaset contro Mentana - basta piazzate in tv" : Gerardo Greco risponde alle domande di Pietro Senaldi in un'intervista su Libero, facendo il punto sul passaggio di azienda, da Rai a Mediaset, e sulla nuova impresa da direttore del Tg4. Dopo 25 anni di lavoro per la televisione di Stato, dodici dei quali passati in America come corrispondente, il giornalista romano sbarca sulla quarta rete del Biscione per rivestire i panni di conduttore, indossati l'ultima volta nello studio di Agorà, ...