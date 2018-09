: #TuttiaScuola #Mattarella: La scuola deve unire e non dividere o segregare. La scuola deve moltiplicare le opportun… - Quirinale : #TuttiaScuola #Mattarella: La scuola deve unire e non dividere o segregare. La scuola deve moltiplicare le opportun… - Quirinale : #TuttiaScuola #Mattarella: La scuola è un’istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità educ… - Quirinale : #TuttiaScuola #Mattarella: Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto, come ci è… -

Laè "un'dello Stato" e "deve generare amicizia, solidarietà, responsabilità ", "mai seminare odio, rancore, volontà di sopraffazione, discriminazioni". Lo sottolinea il Presidentealla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, all'Isola d'Elba. Poi ricorda alcuni "gravi episodi di violenza". E osserva: "Il genitore bullo non è meno distruttivo dello studente bullo". E su Internet:"Non è accettabile" la morte "per un gioco perverso in chat". Sulla sicurezza: è priorità.(Di lunedì 17 settembre 2018)