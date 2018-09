Mattarella inaugura nuovo anno scolastico | basta morti per chat

Mattarella inaugura l'anno scolastico all'Elba : "Genitori-bulli sono un segnale d'allarme" : Il discorso con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi pomeriggio ha inaugurato l'anno scolastico all'Isola d'Elba è stato strettamente connesso all'attualità, in particolare a tutte le notizie che hanno riguardato gli adolescenti negli ultimi giorni. E così il Capo dello Stato ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia di Igor Man, il ragazzino che è morto per un assurdo gioco online e ha detto:"Le connessioni digitali ...

Mattarella inaugura l'anno scolastico : "Genitori bulli contro insegnanti - è allarme" : "Alcuni gravi episodi di violenza - genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli - rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico.

‘Tutti a Scuola’ - Mattarella e Bussetti inaugurano anno scolastico/ Diretta video : ospiti e temi all’Elba : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso inaugurale del presidente della Repubblica Mattarella in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

