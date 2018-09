Matilda Lutz è mamma | «Il miglior momento della mia vita»

Matilda Lutz : «Non sottovalutate le ragazze in bikini» : «C’erano due altre attrici prima di me. Alla fine, ho avuto la parte perché non se la sono sentita, hanno avuto paura». Matilda Lutz non fa mistero di non essere stata la «prescelta» per il ruolo di Jen in Revenge, in uscita al cinema il 6 settembre dopo l’anteprima al Torino Film Festival. E ad ascoltare i suoi ricordi del set si capisce che ci sia voluto parecchio coraggio ad arrivare fino in fondo. «Abbiamo girato in Marocco a ...