Maria Sensi - Rosella "tifi Roma da lassù : ANSA, - Roma , 17 SET - "Adesso starà insieme al suo amato Franco, si riabbracceranno e magari vedranno le partite. In qualche modo si sono ricongiunti". Non trattiene le lacrime Rosella Sensi nella ...

Funerali Maria Sensi - non solo la Roma alla basilica di San Lorenzo fuori le mura [GALLERY] : Massimo Ferrero, Francesco Totti, Daniele De Rossi e molti altri ai Funerali di Maria Sensi nella basilica di San Lorenzo fuori le mura “Sono molto arrabbiato con i Roma nisti. Maria avrebbe meritato una piazza piena, visto che i Sensi hanno regalato uno scudetto alla Roma “. Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, prima dell’inizio del funerale di Maria Sensi , moglie dell’ex presidente Franco ...

Roma - la nuova e la vecchia dirigenza unita nel ricordo di Maria Sensi : La Roma di ieri e di oggi unita nel ricordo di Maria Sensi . Per la prima volta da anni, la vecchia e la nuova dirigenza del club giallorosso si sono trovate fianco a fianco al funerale della moglie ...

Spalletti a camera ardente di Maria Sensi : La Roma giallorossa si prepara per l’ultimo saluto a Maria Sensi, moglie dell’ex presidente Franco. Che è stata ricordata anche allo stadio Olimpico, con un minuto di raccoglimento prima della partita col Chievo, e dalla Curva Sud con uno striscione (“Vessilli al vento per chi ha amato la Roma. Ciao signora Maria”). Alla camera ardente allestita all’ospedale Gemelli sono invece passati per le condoglianze alla ...