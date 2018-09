Maratona record | Kipchoge la corre in 2h 1' e 39' ' media 21 km h

ilgiornale

(Di lunedì 17 settembre 2018) Alla porta di Brandeburgo il pastore keniano della stirpe Nandi si è tolto la corona di spine e ha messo l'aureola dei grandissimi: Eliud Kipchog ha scavalcato la montagna dei grandi primati che fanno storiando ladi Berlino in 2 ore 1'39. Porte spalancate nel regno delle grandi imprese sportive. Quelle che sembravano impossibili perché Eliud ha saputore i 42 chilometri e 195 metri con unavicina ai 21 km orari, 2'53 al chilometro, 4 volte i 10000 in 28'50, 61'06 nella prima metà, già un prodigio, 60'03 nella seconda parte quando le lepri benedette sono andate a dissetarsi.Leggero, meraviglioso con la sua livrea cardinalizia tutta bianca. Ci ha entusiasmato, ma non sorpreso, vederlo battere sulla strada deidella capitale tedesca il primato del connazionale Kimeto del 2014 (2h2'57). Mezzofondista prodigio a 18 anni questo campione, nato nella Rift ...