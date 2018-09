Mara Venier vince il primo round contro la D' Urso

GINA LOLLOBRIGIDA RICOVERATA IN OSPEDALE/ Il sangue le usciva dal naso : la promessa a Mara Venier in diretta : GINA LOLLOBRIGIDA RICOVERATA in OSPEDALE dopo il malore che l'ha colpita prima di Domenica In: le parole della grande attrice sul suo rapporto con la morte. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Ecco come commenta Barbara d’Urso la sconfitta contro Mara Venier… : Positività, sempre! Questo deve essere il motto di Barbara d’Urso che – dopo aver perso la prima sfida contro la Domenica In di Mara Venier – ha commentato gli ascolti positivamente su Instagram. “Buongiorno!! – ha esordito Carmelita su Instagram – Grazie per l’affetto con cui avete seguito il ritorno di Domenica Live!! Partiamo all’8% e portiamo la curva di Canale5 al 19%!! In un weekend ancora estivo in cui molto del nostro giovane pubblico ...

Mara Venier e Romina Power pungono Al Bano : "Fa un figlio dietro l'altro" : Ieri pomeriggio Romina Power è stata ospite dela nuova Domenica In di Mara Venier. La cantante ha parlato del suo ritorno al mondo della musica, del suo rapporto con Al Bano e questa esigenza di ...

Domenica In batte Domenica Live - Mara Venier batte Barbara D’Urso : ecco i dati auditel : Domenica In batte Domenica Live: la prima attesissima sfida se la aggiudica Mara Venier. La conduttrice è tornata nel giorno di festa di RaiUno dopo quattro anni sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi snocciolando all’inizio i saluti ai vertici dell’azienda, ai colleghi Giletti e Clerici, oltre a un ricordo di Fabrizio Frizzi. E così mette in campo i suoi ospiti: Romina Power, Nino Frassica, Amadeus, la mamma di Tiziana ...

