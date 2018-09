: Maovero: doppio passaporto? No a Vienna - TelevideoRai101 : Maovero: doppio passaporto? No a Vienna -

Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà aper uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla ministra degli Esteri austriaca. Lo fa sapere la Farnesina. La decisione è legata alla legge allo studio per conferire ilai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina. E' "un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce la premessa indispensabile per la buona riuscita di questo tipo di incontri".(Di lunedì 17 settembre 2018)