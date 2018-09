Manovra | sul tavolo il nodo risorse Di Maio | non votiamo condoni

Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra - si cerca intesa Lega-M5s-Tria : ... Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello per le ...

Al via vertice a P.Chigi sulla Manovra : 18.54 E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla Manovra economica. Alla riunione con il presidente del Consiglio,Conte, partecipano i due vice premier Salvini e Di Maio, il ministro dell'Economia, Tria, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,Giorgetti. Sul tavolo le proposte della maggioranza sulle misure da inserire nella legge di Bilancio. Si accelera in vista della nota di aggiornamento al Def che dovrà essere ...

Di Maio avverte sulla Manovra : 'Non voteremo condoni' : 'Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono. Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo'. Il ...

Manovra - Di Maio : M5s non voterà condono/ Le parole di Roventini sulla pace fiscale : Di Maio: M5s non voterà condono. La Manovra non sarà una passeggiata. Per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Di Maio - paletti sulla Manovra : «M5S non voterà condoni». E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

Oggi il vertice sulla Manovra - Di Maio : “I Cinque Stelle non voteranno un condono” : «Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro» sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell’Oms. La percentuale del deficit prevista dalla manovra «sarà l’ultima notizia che vi daremo, quando avremo finito di discutere» tutti i dettagli delle misure ...

Acquisti sui titoli di Stato italiani in avvio - lavori sulla Manovra in corso : ... stimata in 28-30 miliardi di euro, nell'alveo di un saldo deficit/Pil 2019 all'1,6% tracciato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per rispettare i vincoli di Bruxelles e scongiurare nuove ...

Pressing M5S-Lega sulla Manovra : Via libera alla flat tax, ma a condizione che "non aiuti i ricchi". Sì al reddito di cittadinanza, purché non serva a "stare a casa sul divano a guardare la televisione". Lega e M5S affilano le armi ...

A che punto è il tira e molla sulla Manovra : Il tira e molla sulla manovra prosegue ed entra più nel vivo con l'avvicinarsi del 27 settembre data entro la quale dovrà essere presentata la nota di aggiornamento del Def con i numeri e gli obiettivi di finanza pubblica e in vista del 20 ottobre data in cui la legge di bilancio dovrà essere presentata al Parlamento. Alla ripresa dei lavori un vertice di maggioranza, dopo le tensioni della settimana ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla Manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

Manovra : verso il rinvio del taglio Irpef - il focus sarà sulle imprese : Concentrare le risorse in pochi, incisivi interventi. Con questa 'filosofia' il governo lavora alla prossima Manovra di bilancio. In questa logica starebbe maturando, secondo quanto...

Manovra e veleni - Tria resiste sul deficit. E scoppia il caso Savona : Tesoro in trincea, il premier media con l'Ue. Di Maio insiste: "Il reddito di cittadinanza deve partire subito. Non è plausibile rinviarlo fino a luglio 2019"