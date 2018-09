Manovra | Salvini | ' Vertice proficuo | rispetteremo gli impegni presi con tutti'

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini mentre il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi è ancora in corso. Siamo all'opera «per far...

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su tasse - pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse , pensioni , reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

Salvini-Di Maio - ping pong sulla Manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle