Manovra | Salvini dopo il vertice di governo | «Rispetteremo impegni su tasse | pensioni e

Manovra - Conte : 'Taglieremo sprechi' - Salvini : 'Rispetteremo gli impegni presi' : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti", ha aggiunto il vicepremier Matteo Salvini . Per Salvini le ...

Manovra - Conte : tagli a sprechi per la crescitaDi Maio-Salvini : "Rispetteremo impegni presi" : Vertice di tre ore sulla Manovra a Palazzo Chigi. Con il presidente del Consiglio i due vice premier, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Ue, Paolo Savona. Lavoro definito "bello e proficuo per far crescere l'economia italiana rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani".

Vertice su Manovra - Salvini : "Rispettiamo impegni" : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro'. ...

Manovra - concluso il vertice. Salvini : 'Proficuo - manteniamo impegni' - : A Palazzo Chigi riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier, il ministro degli Affari Ue Paolo Savona e quello dell'Economia Giovanni Tria. Sulla legge di bilancio 2019 pesano i veti incrociati e le promesse elettorali

Manovra - nuovo vertice. Salvini : "Manterremo gli impegni" : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Manovra - Salvini : al lavoro per riforme : 21.48 Manovra, Salvini: al lavoro per riforme "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...

Salvini : Manovra - rispetteremo tutti impegni - anche con italiani : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, leader della Lega, ha fatto filtrare una sua dichiarazione e margine: 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali ...

Manovra - Salvini : 'Vertice proficuo - rispetteremo gli impegni presi con tutti' : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...

Vertice sulla Manovra - Salvini : «Lavoro proficuo - rispettiamo gli impegni» : Il vicepremier a margine dell’incontro a Palazzo Chigi per mettere a punto la legge di Bilancio, Ma è scontro nella maggioranza sui fondi per flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza

Manovra - Salvini : al lavoro per riforme : 21.48 "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ha detto il viceprepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del vertice sulla Manovra economica a Palazzo Chigi. E ha aggiunto:gli esperti di Lega e M5S "sono costantemente al ...

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini mentre il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi è ancora in corso. Siamo all'opera «per far...

Manovra - Salvini : "Vertice proficuo - manteniamo gli impegni" : ... cui prendono parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'altro vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello degli Affari Ue Paolo Savona Tags Argomenti: ...

Manovra - Salvini : 'Vertice proficuo - rispetteremo gli impegni presi con tutti' : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...

Manovra : Salvini - lavoro proficuo - rispettiamo gli impegni presi : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro'. Così ...