Manovra | la linea di Giovanni Tria regge per ora

(Di lunedì 17 settembre 2018) Dall'arrembaggio per portare all'incasso la propria lista della spesa, non risparmiando stilettate e richiami al coinquilino di governo, alla presa d'atto che il lavoro sporco, quello per le coperture, va fatto senza forzare i cordoni precari dei conti pubblici. La metamorfosi di Lega e 5 Stelle sullasi consuma durante il primo supervertice di peso convocato a palazzo Chigi. Doveva essere l'incontro del redde rationem contro laprudente del ministro dell'Economia, ma i tre comunicati che Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte diramano, a distanza di qualche minuto uno dall'altro, al termine dell'incontro a palazzo Chigi attestano un dato politico netto: ladel Tesoro, che non vuole portare il deficit oltre l'1,6%,. Almeno per ora.Ripuliti dai toni trionfalistici con cui i due leader dei partiti di governo e il presidente del ...