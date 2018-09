Manovra | Di Maio | M5s non voterà condono Le parole di Roventini sulla pace fiscale

Manovra - Di Maio 'M5S non è disponibile a votare condoni. Pensione di cittadinanza è nel contratto' : Il Movimento 5Stelle 'non è disponibile a votare nessun condono'. A pronunciare l'altolà è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. 'Se si tratta di pace fiscale, di saldo e ...

Manovra - oggi il vertice decisivo sale la tensione tra Di Maio e Salvini : Comincerà oggi alle 18.30 l'atteso vertice di governo sulla legge di stabilità. Al summit parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un incontro decisivo dopo giorni e settimane di braccio di ...

Di Maio - paletti sulla Manovra : «M5S non voterà condoni». E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

VERTICE Manovra - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

VERTICE Manovra - DI MAIO : “M5S NON VOTA CONDONI”/ Gela Tria - Lega e Conte : “sì a contratto se no Governo ko” : Per Giovanni Tria la MANOVRA non sarà una passeggiata. La coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Manovra - oggi il vertice decisivo sale la tensione tra Di Maio e Salvini : Comincerà oggi alle 18.30 l'atteso vertice di governo sulla legge di stabilità. Al summit parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un incontro decisivo dopo giorni e settimane di braccio di ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Di Maio - paletti sulla Manovra : «M5S non voterà condoni». E trai : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

Manovra 2019 - Di Maio su pace fiscale : non voteremo condoni : Anche la strada della pace fiscale in vista della Manovra 2019 potrebbe farsi più dura del previsto. Come se alla resa dei conti, entrambe le fazioni in campo tirassero fuori la vera maschera. “Il M5s non è disponibile a votare alcun condono“. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’esposizione internazionale delle calzature, rispondendo I giornalisti sulla pace fiscale. Consulta ...

Manovra : Di Maio stoppa ogni ipotesi di condono fiscale : Stop di M5s a qualsiasi ipotesi di condono fiscale. 'Il M5s non è disponibile a votare alcun condono', ha detto Il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine della visita al Micam, la fiera del comparto ...

Oggi il vertice sulla Manovra - Di Maio : "I Cinque Stelle non voteranno un condono" : 'Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro' sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell'Oms. La ...

Oggi il vertice sulla Manovra - Di Maio : “I Cinque Stelle non voteranno un condono” : «Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro» sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell’Oms. La percentuale del deficit prevista dalla manovra «sarà l’ultima notizia che vi daremo, quando avremo finito di discutere» tutti i dettagli delle misure ...

Manovra - Di Maio : M5S non voterà alcun condono : Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell'Economia, nei giorni scorsi ha spiegato che la Manovra potrebbe essere accompagnata da un decreto fiscale collegato dove verrebbe inserita la 'pace ...

Manovra - stoccate a distanza Di Maio-Salvini. Ma assicurano : 'Nessuna tensione' : Sui contratti degli statali , intanto, interviene il sottosegretario del ministero dell'Economia, , in un post su Facebook: 'Voglio rassicurare tutti che i 500 milioni sono stati previsti nella ...