Manovra | Conte | tagli a sprechi per la crescitaDi Maio-Salvini | Rispetteremo

Manovra - Conte : 'Taglieremo sprechi' - Salvini : 'Rispetteremo gli impegni presi' : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti", ha aggiunto il vicepremier Matteo Salvini . Per Salvini le ...

Manovra - Conte : al centro sprechi da tagliare e rilancio crescita : Nel corso del vertice di oggi a palazzo Chigi 'c'è stato un approfondimento delle principali componenti della Manovra. In particolare - sottolinea il premier Giuseppe Conte - ci siamo soffermati sull'...

VERTICE Manovra - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Manovra - oggi vertice Tria-Conte/ Mef avvisa Lega-M5s : “Reddito cittadinanza e flat tax? Coperta corta” : Per Giovanni Tria la Manovra non sarà una passeggiata. La Coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Manovra 2019 - Conte : oggi Vertice - impegno per reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Tensioni M5s-Lega su Manovra e Genova - Conte tenta la mediazione - : Roma, 16 set., askanews, - Un vertice di maggioranza sulla manovra che si potrebbe tenere domani e, martedì, un incontro con il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco ...

Conte prova a rassicurare i mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la Manovra sarà coraggiosa ma attenta anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Conte : 'Manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -