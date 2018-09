Manovra | Conte | al centro sprechi da tagliare e rilancio crescita

VERTICE Manovra - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

VERTICE Manovra - DI MAIO : “M5S NON VOTA CONDONI”/ Gela Tria - Lega e Conte : “sì a contratto se no Governo ko” : Per Giovanni Tria la MANOVRA non sarà una passeggiata. La coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Manovra - oggi vertice Tria-Conte/ Mef avvisa Lega-M5s : “Reddito cittadinanza e flat tax? Coperta corta” : Per Giovanni Tria la Manovra non sarà una passeggiata. La Coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Manovra 2019 - Conte : oggi Vertice - impegno per reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Manovra 2019 - Conte : ci impegniamo per il reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Tensioni M5s-Lega su Manovra e Genova - Conte tenta la mediazione - : Roma, 16 set., askanews, - Un vertice di maggioranza sulla manovra che si potrebbe tenere domani e, martedì, un incontro con il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco ...

Tensioni M5s-Lega su Manovra e Genova - Conte tenta mediazione : Roma, 16 set., askanews, - Un vertice di maggioranza sulla manovra che si potrebbe tenere domani e, martedì, un incontro con il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco ...

Tensioni M5s-Lega su Manovra e Genova - Conte tenta mediazione : ...monetario che possa sventare il collasso".Che sulla manovra la tensione sia alta lo fanno capire anche i malumori che lasciano trapelare sia M5s che Lega nei confronti del ministro dell'Economia ...

Conte prova a rassicurare i mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la Manovra sarà coraggiosa ma attenta anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Conte : 'Manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -

Conte - Manovra sotto il segno della crescita e assicura : Non sforeremo il 3% : Teleborsa, - "Il 3% è un numero scientifico, non sto dicendo che lo sforeremo, non esiste proprio, esiste l'obiettivo di Contenere e ridurre il debito. E bisogna sagomare la nostra manovra economica ...

Manovra - Conte : 'Sarà seria e coraggiosa - reddito di cittadinanza e riforma del fisco i due pilastri' : E vogliamo fare del Mezzogiorno un laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, magari con la Cassa deposito prestiti'. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla 'Fiera ...