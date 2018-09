Malore in piscina | operato d' urgenza il chitarrista dei Negramaro La situazione

Malore in piscina per chitarrista dei Negramaro - operato d'urgenza : Incidente in piscina per il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Il musicista 37enne è stato sottoposto a un delicato ...

Malore mentre fa il bagno in piscina - 15enne muore dopo una settimana di agonia : L'adolescente che pare non avesse mai avuto gravi problemi di salute, si era sentito male mentre faceva il bagno in piscina, nonostante i soccorsi immediati, Jawad Arshad è morto dopo quasi un settimana di agonia in ospedale.Continua a leggere

Malore in piscina per 13enne : ricoverato in ospedale : Il 13enne che ha accusato un Malore improvviso in una piscina di un albergo di Narzole nelle Langhee cuneesi. ricoverato in ospedale.

Malore dopo tuffo piscina - grave 13enne : ANSA, - CUNEO, 27 LUG - Sono gravi le condizioni di un 13enne, ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo avere accusato un Malore nella piscina di un albergo di Narzole, nelle ...

Corigliano. Contrada Chiubbica : Malore in piscina muore quattordicenne : Dramma in provincia di Cosenza. Un ragazzino di 14 anni è morto in una piscina. Il fatto è avvenuto lunedì

Palermo - Malore nella piscina del centro di accoglienza : ragazzo di 20 anni muore annegato : David Mandy, gambiano di venti anni, è morto annegato nella piscina del centro di accoglienza di Piano Torre ad Isnello, nel Palermitano. La tragedia risale a mercoledì scorso. A nulla sono serviti i soccorsi prima degli operatori della struttura che lo ospitava e poi dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.Continua a leggere

Sperlonga - l'autopsia di Sara Francesca Basso : è morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi Malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

Per l’autopsia nessun Malore : Sara è annegata nella piscina Video|La ricostruzione : L’ematoma sulla coscia della ragazzina potrebbe essere stato causato dall’impatto con il bocchettone di aspirazione. Sparito il coperchio dell’ìmpianto sotto accusa

