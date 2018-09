“Ma dove era?’’ Filippo De André | il figlio di Cristiano arriva in tv e scatena il web

caffeinamagazine

: Ma tutti gli juventini giustamente indignati per gli insulti razzisti a #DouglasCosta dove stavano quando sempre ie… - annatrieste : Ma tutti gli juventini giustamente indignati per gli insulti razzisti a #DouglasCosta dove stavano quando sempre ie… - cleotoms : vorrei fare uno di quei thread dove si inizia scrivendo “ho una crush” e si finisce dopo mesi dicendo “ora stiamo i… - NintendoItalia : L come Lago di Hylia, I come Ira di Dio, N come Non so cosa usare per la K, ma dove passo io... non cresce più l'er… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Francesca Deè tornata nello studio di Domenica Live per raccontare l’evolversi del rapporto suo e dei suoi fratelli con il padre,Dedell’indimenticabile cantautore Fabrizio. Ad accompagnare Francesca, questa volta, c’era il gemello. Il giovane non era mai comparso davanti alle telecamere e durante la messa in onda del programma di Barbara D’Urso, come spesso accade, il suo nome è volato in cima alle ricerche di Twitter. Il motivo è presto detto. Il nipote di Fabrizio Deè un bellissimo ragazzo. È stato notato dai telespettatori e in molti si sono chiestifosse nascosto fino a questo momento. Fino a domenica, infatti,era un perfetto sconosciuto. Come detto è il gemello di Francesca. Il giovane, di cui non si sa niente, è nato il 25 gennaio 1990. Nessun account Instagram e un profilo Facebook chiuso.ha riferito ...