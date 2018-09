“Ma dai?” Applausi per baby Totti | il gesto di Cristian vale più di un gol 

Bimbo non vaccinato separato dai compagni d’asilo - la mamma : “Mancava solo il trivalente” : "Non sono una mamma No vax e il morbillo l'ha anche già avuto ma la direttrice non ha voluto sentire ragioni" ha denunciato la mamma del piccolo di 5 anni che ha dovuto rinunciare al suo primo giorno di asilo al ritorno dalle vacanze estive perché non in regola con tutti i vaccini previsti per legge.Continua a leggere

"Pranzo di Natale". Anno 2015, fidanzata Giulia Valentini. Quando Fedez ha pubblicato questa foto sui social la sua vita era molto diversa da quella che sta vivendo da due anni a questa parte. Lo scatto risalente a tre anni fa è stato pubblicato dall'utente Twitter ''Sara''. ''Comunque oggi mi é salita un po' di nostalgia e scorrendo le foto di Fedez durante il periodo con Giulia, ho trovato questa E RIDO PER SEMPRE, me ne ero ...

Ricordate Sonia Grey? È stata la prima infermiera sexy di "Striscia la notizia", poi attrice in fine conduttrice di "Uno mattina". Inizia la sua carriera nel 1988 quando prende parte alla trasmissione "Dibattito!" di Gianni Ippoliti su Italia 1; la fama arriva due anni dopo, quando Antonio Ricci la sceglie nel ruolo di prima infermiera sexy a Striscia la notizia, ruolo ricoperto successivamente da Angela ...

Torino, 30 lug. – (Adnkronos) – – "Sono molto addolorato. Per fortuna mia figlia ora sta bene, ma non mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile". Usa toni pacati ma non nasconde l'amarezza Iredia Osakue, papà di , la giovane atleta della Nazionale italiana colpita a Moncalieri al volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa. Raggiunto telefonicamente dall'AdnKronos mentre si trova ...

dopo il rinnovo con i Rockets, Clint Capela spegne ogni polemica sul suo possibile addio alla franchigia texana: ipotesi che non lo ha mai nemmeno sfiorato Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l'offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela sembrava poter dire addio ad ...

"Sergio Marchionne è stato tra i manager automobilistici più brillanti e di successo dai tempi del leggendario Henry Ford": questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postato la notte scorsa, in ricordo dell'ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. "E' stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l'industria automobilistica ed ha combattuto ...

In campo medico si chiama fascite necrotizzante. Ma è noto anche come "batterio mangiacarne". A restarne ucciso è un uomo di 71 anni dopo avere mangiato ostriche crude. Il Dipartimento della Sanità della Florida ha detto che la vittima è morta due giorni dopo il pranzo di pesce avvenuto lo scorso 8 luglio in un ristorante locale. Secondo le indagini le ostriche contenevano un ??batterio carnivoro. L'uomo ha avuto ...