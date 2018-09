M5S | l' ira dei falchi dopo l' incontro Berlusconi-Salvini | ' Quei due sono d' accordo'

Cdp - supercedole girate alle Fondazioni bancarie Malcontento M5S. Il cambio di mission di Palermo : La mission industriale di Cdp in salsa cinquestelle? Non è solo una questione di banca pubblica. O Meglio, è vero che il pallino dei movimento guidato da Luigi Di Maio è legato al fatto che a differenza della Germania non esiste una vera banca pubblica capace di fare da braccio armato di politica industriale allo Stato e di intervenire, sostenendolo Segui su affaritaliani.it

M5S ‘ricatta’ Tria “reddito di cittadinanza o lasci’/ Ultime notizie - ira Mef su Di Maio “no capro espiatorio” : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Prime reazioni e lo spread che sale(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:40:00 GMT)

[Il ritratto] "Si è aumentato lo stipendio milionario". Tutte le accuse M5S a Bono - il manager che ricostruirà il ponte Morandi : Il vice premier Luigi Di Maio e il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli hanno deciso di puntare tutto sulla Fincantieri per la ricostruzione del ponte Morandi, al posto di Autostrade che è ...

Roma : M5S ritira la delibera sulla congestion charge per il traffico in centro : Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha ritirato la delibera contenente le linee di indirizzo in materia di 'congestion charge', ovvero la nuova disciplina per l'accesso a pagamento in centro storico a partire dal 2020. Decisione che arriva dopo quella che ieri è apparsa come una spaccatura del gruppo M5s in Assemblea capitolina sul testo presentato dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, facendo ...

Roma - M5S ritira delibera su Ecopass. Pacetti : M5S è compatto : Roma, 5 set., askanews, - Il M5S ha ritirato la delibera 75/2018 contenente la previsione dell'introduzione dell'Ecopass, la tassa d'ingresso per le auto provate all'anello ferroviario della città. "...

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : «Autostrade non ricostruirà» : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi...

Reddito di cittadinanza - Castelli (M5S) : “È misura necessaria. Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019” : “Il Reddito di cittadinanza? Per noi è una misura necessaria: Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019″. A dirlo, alla festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta, è il viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Faremo il Reddito di cittadinanza con risorse che ci sono già – ha spiegato – ma che negli anni scorsi sono risultate improduttive, o non hanno funzionato, e con ...

Roberto Maroni : 'L'alleanza Lega-M5S finirà con le elezioni Europee 2019' : Richiama Salvini a una maggiore attenzione ai temi dell'Economia : 'Sta facendo molto bene sull'immigrazione, certo con una strategia molto d'impatto, ma per cambiare la situazione servivano dei ...

Def - la bozza M5S : sforare il 3% Ira di Tria - minaccia le dimissioni : Altro che i migranti e la nave Diciotti. E' sull'economia che il governo rischia fortissime fibrillazioni. Il titolare di Via XX Settembre, Giovanni Tria, in viaggio in Cina, ha affermato che il rispetto del rapporto deficit Pil del 3% "è stato criticato anche da chi... Segui su affaritaliani.it