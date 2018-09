L’Uomo del Giorno | Mario Jardel | uno dei più grandi goleador d’Europa | poi il declino

L’Uomo del Giorno : Sol Campbell - bandiera dell’Arsenal : Sol Campbell è nato a Plaistow, il 18 settembre 1974, è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore. Considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi e uno dei più forti e completi al mondo, Campbell era un giocatore completo, dotato di grande forza fisica e ottimo stopper, instancabile marcatore ed eccellente negli anticipi, spesso viziati da eccessiva veemenza. Non particolarmente veloce o tecnico, i maggiori punti di forza nel ...

“La battuta di Fabiola” : Osmany Juantorena - L’Uomo della serata a Firenze : Tutto facile per la nostra nazionale ieri sera a Firenze contro la Repubblica Dominicana. Come da pronostico, gli azzurri si impongono per 3-0 con parziali eloquenti (25-12, 25-18, 25-15) e conquistano la quarta vittoria, fondamentale per ottenere il miglior piazzamento nel girone. Gli avversari, purtroppo, sembrano avere a che fare con qualcosa di molto più grande di loro. I caraibici non vivevano l’atmosfera del Mondiale dal 1974 e la ...

L’Uomo del giorno – Simone Perrotta - la gioia con la maglia dell’Italia : 1/4 20. Simone Perrotta - Consigliere FIGC ...

L’Uomo del giorno – Paolo De Ceglie - l’esperienza alla Juventus quella più importante : 1/9 De Ceglie (Foto LaPresse/Daniele Badolato) ...

L’Uomo del Giorno : Kyle Lafferty - tanti goal con il Palermo in Serie B : Kyle Joseph George Lafferty è nato a Enniskillen, il 16 settembre 1987, è un calciatore nordirlandese, attaccante dei Rangers e della Nazionale nordirlandese. Cominciò la sua carriera nel Burnley, in seconda Serie, esordendo il 6 agosto 2005 a 18 anni, nella partita tra Burnley e Crewe Alexandra, terminata per 1-2 per gli ospiti. Qui giocò 83 partite mettendo a segno 10 reti. Nel gennaio 2006 si trasferì al Darlington in prestito ...

L’Uomo del Giorno : Alfredo Aglietti - bomber della Reggina e del Napoli : Alfredo Aglietti è nato a San Giovanni Valdarno il 16 settembre del 1970.Conta 10 reti in Serie A, ed è stato autore del secondo gol del Pontedera nella vittoria in amichevole contro l’Italia di Sacchi (2-1 a Coverciano il 6 aprile 1994). Nella stagione a Pontedera segnò 22 reti in Serie C2, vincendo la classifica cannonieri, aiutando i granata a salire in Serie C1. Nella stagione 1994-1995, nel girone B di Serie C1, segna 20 gol con ...

L’Uomo del Giorno : Dejan Savicevic - considerato il miglior giocatore montenegrino di sempre : Dejan Savicevic è nato a Titograd il 15 settembre 1966, è un allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo montenegrino (in precedenza jugoslavo e serbo-montenegrino), presidente della federazione calcistica del Montenegro. Ritenuto da molti il miglior giocatore montenegrino di sempre, rappresentò la Jugoslavia a livello internazionale e, dopo il ritiro dall’attività agonistica, fu allenatore della stessa selezione. ...

L’Uomo del Giorno : Darko Lazovic - punto di riferimento del Genoa : Darko Lazovic è nato a Cacak il 15 settembre 1990 e gioca nel Genoa. Inizia la sua carriera calcistica nel FK Borac Cacak. Pochi anni dopo viene subito notato da alcuni osservatori della Stella Rossa che lo portano a Belgrado. In sei anni di permanenza alla Stella Rossa vince due volte la Coppa di Serbia nel 2010 e nel 2012 e il campionato nel 2014. Nella stagione 2014-2015 realizza dieci reti in trenta partite fra campionato e coppa ...

L’Uomo del Giorno : Francesco Antonioli - vinti tanti trofei ma nessuna presenza in nazionale : Francesco Antonioli nato a Monzia il 14 settembre del 1969, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, preparatore dei portieri del Cesena. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre scudetti (1991-1992, 1992-1993, 2000-2001), due Supercoppe di Lega (1992, 2001) e una Coppa Intertoto (1998); ha inoltre fatto parte, senza scendere in campo, della rosa del Milan vincitore di due Coppe dei Campioni, una ...

L’Uomo del Giorno - Douglas Costa : alla Juventus da Campione del Mondo : 1/12 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

L’Uomo del Giorno : Thomas Muller - bomber del Bayern e Campione del Mondo nel 2014 : 1/8 LaPresse/XinHua ...

L’Uomo del Giorno : Fabio Cannavaro - nel 2006 il capitano dell’Italia Campione del Mondo : Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 1973. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, nel 2006 è stato Campione del Mondo con la Nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze dal 2009 fino al 2013 (136, superato poi da Gianluigi Buffon), e della quale è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in Nazionale (79, ancora dietro ...