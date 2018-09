L' ultimatum di Asia Argento a Rose McGowan Ti do 24 ore per ritrattare e

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) "È con rimpianto che ti do 24 ore pere scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un'azione legale". Con un post apparso sul suo profilo Twitter,ribatte alle parole dell'attrice, collega attivista ed ex amica. In seguito alle accuse di molestie rivolte da Jimmy Bennett all'attrice italiana,aveva rilasciato un post sui social per prendere le distanze dall'attrice e invitarla a confessare di aver effettivamente avuto dei rapporti con l'allora minorenne Bennett.Dear @. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to take immediate legal action. —(@) 17 ...